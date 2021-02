Une hausse des taux, le risque qu'on ne veut pas voir

C'est que l'inflation est attendue en hausse dans les prochains mois et même les prochaines semaines. Une hausse des prix, ça signifie une dépréciation de l'argent . Et pour compenser cette dépréciation, ceux qui empruntent, comme les États, par exemple, doivent payer un peu plus d'intérêts pour attirer les prêteurs.

Si demain, on trouve à nouveau un peu de rendement sans risque sur le marché obligataire, certains détenteurs d'actions ne vont-ils pas être tentés de sécuriser leur plus-value et de se réfugier dans les obligations?

Alors, certes, avec des taux encore négatifs pour beaucoup d'échéances, la récente petite montée des taux n'a rien de catastrophique . Mais si la tendance continue, attention tout de même aux conséquences, même si elles sont temporaires. Plusieurs marchés boursiers ont atteint des records récemment parce que, pour trouver du rendement, il n'y avait pas d'autre alternative que les actions. Mais quid si demain, on trouve à nouveau un peu de rendement sans risque sur le marché des obligations? Certains détenteurs d'actions ne vont-ils pas être tentés de sécuriser leur plus-value et de se réfugier dans ces placements à revenus fixes?

Sur le marché immobilier, les experts ne citent même plus une possible montée des taux parmi les risques à surveiller, comme si les taux bas étaient un postulat immuable. Pourtant, une hausse d'un point de pourcentage réduit la capacité d'emprunt des ménages de 5%. Et on connaît l'effet d'une baisse de la demande sur les prix. Dont la surévaluation a doublé l'an dernier, selon la Banque nationale...