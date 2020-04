Une mauvaise saison des résultats à Wall Street

La saison des résultats d'entreprises américaines a démarré avec des inconnues liées à l'impact de la pandémie de Covid-19. Les investisseurs vont se concentrer sur les liquidités des sociétés.

La saison des résultats qui redémarre à Wall Street s’annonce déjà avec des inconnues. Les résultats devraient être mauvais dans l'ensemble, mais il reste difficile d'avoir une idée claire de l'ampleur des dégâts, car le premier trimestre a été marqué par une activité économique normale en janvier et février, avant un arrêt brutal en mars du fait des mesures de confinement pour endiguer la propagation du Covid-19.

Les banques américaines, comme JPMorgan et Wells Fargo, seront les premières à ouvrir le bal ce mardi, avec la compagnie pharmaceutique Johnson & Johnson. Les institutions bancaires financent l'économie et sont des courroies de transmission entre les autorités et les particuliers et entreprises. La performance des banques devrait refléter l'impact de la pandémie sur les prêts immobiliers, prêts auto, crédits à la consommation… et sur la capacité des entreprises, les PME comme les grandes, à survivre financièrement.

"Il est beaucoup plus important pour nous de comprendre la dette comme la dynamique d’une entreprise, l’effet de levier exceptionnel dans son bilan, et directement lié au rendement des flux de trésorerie." Paul Markham Gérant de fonds chez Newton Investment Management

Les banques ont reçu l’aide financière de la Réserve Fédérale américaine, qui a injecté 2.300 milliards de dollars sous forme de prêts aux entreprises et aux collectivités locales. Le gouvernement américain a parallèlement accordé un plan public de sauvetage de 2.200 milliards de dollars pour l’économie. Les investisseurs resteront en conséquence attentifs aux indications données par les banques.

Les regards seront aussi tournés vers les groupes et distributeurs de denrées alimentaires (Amazon, Walmart, Kroger, Costco) et les fabricants de produits d'hygiène (comme Clorox et 3M), censés avoir bénéficié de la ruée des consommateurs visant à constituer leurs vivres.

Les investisseurs n’attendent en revanche guère d’étincelles des compagnies aériennes, des chaînes hôtelières, des grands magasins, du textile, des compagnies de croisière, des groupes du divertissement ou encore des sociétés énergétiques, affectées par la dégringolade des cours du pétrole.

Les bénéfices des 500 grandes entreprises cotées en Bourse aux Etats-Unis (S&P 500) devraient diminuer en moyenne de 6 à 15%, d'après les experts. La suite s'annonce catastrophique, le déclin des profits devant s'accélérer d'au moins 18% au deuxième trimestre, période plus affectée par le confinement.

Les liquidités, scrutées

Les experts naviguent toutefois à vue car de nombreuses sociétés ont suspendu leurs prévisions financières, boussole les aidant à établir leurs modèles. Ils ont recherché de nouvelles façons d'évaluer la santé financière des entreprises. Beaucoup sont devenus des épidémiologistes amateurs, construisant de nouveaux modèles qui incluent taux de contagion, tests administrés et répartition géographique. La firme d’investissement Cowen & Co., qui publie une note presque quotidienne sur le virus, plonge dans des sujets tels que les taux de mortalité par infection et le dénombrement des décès dus au Covid-19.