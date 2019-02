Une nouvelle TLTRO peut-être, mais pas dans la précipitation à la BCE

Au vu d’une croissance dont la faiblesse a surpris durant trois trimestres d’affilée, les autorités monétaires européennes craignent de plus en plus que les incertitudes mondiales n’enrayent la reprise de la zone euro, en dépit du travail accompli par l’institut d’émission pour relancer l’économie des Dix-neuf.

La prochaine réunion de politique monétaire de la BCE aura lieu le 7 mars et on s’attend à ce que la question d’une nouvelle TLTRO soit abordée, même si une décision définitive à ce sujet risque encore d’attendre plusieurs mois. Dans la mesure où Benoît Cœuré et Peter Praet, tous deux membres du directoire de l’institution, évoquent ouvertement une nouvelle TLTRO, la véritable question qui se pose est celle de ses caractéristiques. Des sources avaient dit précédemment à Reuters que la nouvelle opération aurait un taux variable, peut-être ancré à son principal taux de refinancement, et aurait une échéance plus courte que la précédente, qui était à quatre ans.