Une nouvelle plateforme de crowdlending dans l'immobilier

"Spécialisée dans l'immobilier, BeeBonds souhaite se diversifier et proposer des projets à connotation citoyenne avec une réelle valeur ajoutée sociétale", indique la société dans un communiqué. BeeBonds est une plateforme de crowdlending : elle sert d'intermédiaire entre des porteurs de projets à la recherche d'un financement et des investisseurs, le financement intervenant sous forme de prêt .

Taux moyen de 8%

"Sécuriser les investisseurs"

Pour garantir la qualité des projets immobiliers proposés aux investisseurs, BeeBonds les fait analyser et valider par une équipe d'experts indépendants, parmi lesquels on retrouve Philippe Opsomer, directeur financier de Banimmo et ancien directeur financier d’Immobel, et Vincent Renwart, responsable de la structuration & du back-office des financements chez BeeBonds.