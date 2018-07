Une nouvelle saison de résultats démarre sur fond de tensions commerciales

Et la situation ne risque pas de s’améliorer de sitôt. La Chine a vu son excédent commercial avec les Etats-Unis atteindre un niveau record au mois de juin, à 28,97 milliards de dollars (24,92 milliards d’euros), en raison d’une forte augmentation de ses exportations. Mais pour de nombreux analystes, cela serait temporaire puisque les premières taxes américaines sont entrées en vigueur début juillet. " Pour l’avenir, le rythme de croissance des exportations va se calmer dans les prochains mois, avec les droits de douane américains qui commenceront à faire leur effet et un affaiblissement de la demande mondiale ", estime Julian Evans-Pritchard, économiste chez Capital Economics.

Un moral en baisse, des actions en hausse

Face à cette situation délicate, les marchés financiers restent anxieux. L’indice ZEW, qui calcule le moral des investisseurs allemands, s’est une nouvelle fois dégradé en juillet. Il est tombé à -24,7 points, soit son plus bas niveau depuis août 2012. Et outre-Atlantique, c’est le moral des ménages qui commence à pâtir des tensions commerciales. Les résultats préliminaires de l’enquête mensuelle de l’université du Michigan montrent une légère baisse de l’indice de confiance.

Du coup, la prudence prédomine sur les marchés financiers. Selon les données hebdomadaires publiées par Bank of America Merrill Lynch Global Research (BAML), les investisseurs ont privilégié les actifs jugés les plus sûrs et les valeurs les plus défensives. Les fonds dédiés aux obligations ont ainsi connu des entrées nettes de 5,6 milliards de dollars, les plus importantes enregistrées en douze semaines. Une exception, l’or. Le métal précieux semble imperturbable, paralysé par la vigueur du dollar. Le billet vert profite pour sa part du resserrement de la politique monétaire aux États-Unis. Certains observateurs se demandent maintenant si l’or n’est pas en train de perdre son statut de valeur refuge.