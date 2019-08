Une pause dans les tweets de Trump et les Bourses remontent

Au risque pour ces entreprises de perdre un marché de plus d’un milliard de consommateurs. Quelle qu’en soit la réponse, on a observé que le président américain s’est montré moins agressif ces derniers jours. Concernant les négociations commerciales avec la Chine, il a plutôt retrouvé des propos beaucoup moins stressants.

Récession en Allemagne?

Parmi les principaux, citons celui concernant la santé des principales économies dans le monde. Le moral des patrons d’entreprise en Allemagne s’est dégradé en août pour le 4e mois de suite. Il est tombé à son plus bas niveau depuis novembre 2012. Il devient à présent de plus en plus difficile d’imaginer que l’économie allemande puisse, après l’Italie, échapper à une récession. Au risque de contaminer l’ensemble de la zone euro.

La Banque centrale européenne (BCE) a bien conscience de ce risque. Elle est censée prendre des mesures lors de sa réunion du 12 septembre. Les dernières probablement que conduira son président Mario Draghi, destinées à rendre plus accommodante sa politique monétaire, et auxquelles Christine Lagarde, qui lui succédera dès le 1er novembre, souscrira, peut-on penser. C’est le sentiment qui ressort d’une réponse écrite qu’elle a adressée à la commission des Affaires économiques du Parlement européen. Dans le but sans doute d’y mettre sa marque, Christine Lagarde prévient déjà aussi qu’il serait approprié de procéder à un examen plus large de la stratégie de la BCE, en raison de l’ampleur des changements intervenus dans sa politique monétaire depuis la grande crise financière.