Une réforme financière incomplète

Vitor Constancio, l’actuel vice-président de la Banque Centrale européenne, tire un constat assez mitigé des réformes financières adoptées depuis la crise de 2007 . Lors d’un débat organisé par le CFA Institute ce jeudi à Bruxelles avec Paul Tucker, président du Systemic Risk Council, Vitor Constantio est revenu sur les faiblesses de la régulation financière. "L’introduction du ratio de levier pour les banques s’est avérée très importante, car avant la crise financière, les banques ont abusé de leur modèle interne pour augmenter leur endettement. Et c’est ce qui a provoqué la crise" a-t-il rappelé durant le débat.

Mais l’actuel vice-président de la BCE, dont le mandat prendra fin dans six semaines, a constaté que le shadow banking, système bancaire parallèle, "a été trop peu régulé, et peu ciblé par la réforme financière, qui s’est concentrée sur les banques". "Les entités du shadow banking ont massivement augmenté leur endettement avec du levier synthétique, et rien n’a été fait pour les empêcher" souligne-t-il, en relevant que le poids du shadow banking a presque doublé par rapport à 2007.