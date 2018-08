Une régulation coûteuse pour les salles de marchés des banques

La régulation financière et l’évolution technologique ont eu un impact important sur le fonctionnement de la salle de marchés de KBC. Quant à la salle de marchés d’ING à Bruxelles, elle a subi une profonde réorganisation en 2016, à cause de l’impact de la régulation financière.

La salle de marchés de KBC a beaucoup changé depuis la crise financière. Ses effectifs sont passés de 145 à 88 aujourd’hui. En janvier de l’année passée, la salle a été déménagée quelques numéros plus loin sur l’avenue du Port à Bruxelles, car le groupe a vendu le bâtiment qui abritait la précédente, suite à un plan de réorganisation. "Le déménagement de l’infrastructure a été facilité grâce à l’utilisation, déjà bien implémentée, des nouvelles technologies. Ceci nous a permis d’effectuer le transfert d’une façon efficace, rapide et à moindre coût", souligne Bartel Puelinckx, CEO de KBC Securities.

L’évolution technologique a eu un impact sur le fonctionnement de la salle de marchés de KBC. "De plus en plus de transactions sont conclues de façon électronique. Sur le marché du Forex, une étude d’Euromoney estime que 70% des transactions sont à présent conclues de cette manière", constate Bartel Puelinckx. "Cette évolution permet aux opérateurs de la salle de marchés de mieux gérer leur portefeuille et d’optimaliser le temps consacré à l’enregistrement des opérations. Dès lors, nous avons maintenant besoin de davantage de profils informatiques aux postes traditionnels de la salle", ajoute-t-il.

Une chère régulation

Bartel Puelinckx constate lui aussi que depuis la crise financière, l’environnement régulatoire est devenu de plus en plus strict, "aussi bien au niveau européen qu’au niveau belge, avec MiFID2, Emir, Priips, la nouvelle loi bancaire,…". La loi bancaire a notamment interdit aux banques belges le trading pour compte propre. "KBC respecte rigoureusement les nouvelles règles imposées par les différents régulateurs. La régulation a eu comme conséquence une augmentation importante de la consommation du capital de la banque. Nous estimons que celle-ci a triplé", relève-t-il.

"Nous avons également dû beaucoup investir dans la formation de notre personnel et dans le développement de nouvelles applications informatiques", ajoute-t-il. "Pour les activités de change, taux d’intérêt et actions, nous offrons désormais ce service sous forme online en plus de notre service classique par téléphone. Ceci a eu un impact limité sur le nombre de personnes travaillant dans la salle, mais l’impact fut important sur leur profil. Une connaissance en intelligence artificielle et/ou robotique est maintenant souvent recherchée. Nous organisons régulièrement des formations pour familiariser notre personnel aux nouvelles technologies et pour maîtriser les nouvelles obligations régulatoires", explique Bartel Puelinckx.

Accent sur les services

Les contraintes de régulation ont aussi amené la salle de marchés de KBC à mettre l’accent sur le service à la clientèle. "Répondre aux besoins de notre clientèle est notre priorité, avec une réaction adéquate, rapide et ciblée", souligne Bartel Puelinckx. "L’évolution de l’activité a conduit à ce que nous sommes moins focalisés sur le trading qu’auparavant, mais davantage sur l’activité sales dédiée aux entreprises et aux institutionnels", ajoute-t-il, en précisant que le déménagement de la salle l’année passée n’a pas changé fondamentalement son fonctionnement. "La salle de marchés organise ses activités pour servir de façon optimale sa clientèle dans les six pays clés définis par notre stratégie", à savoir la Belgique, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et l’Irlande, indique-t-il. La Belgique abrite le centre de décision de la salle de marchés de KBC.

Vue en plein écran ©Aude Vanlathem

Bartel Puelinckx constate lui aussi que l’âge moyen du personnel est assez élevé, à environ 40 ans. "Nous recrutons tous les ans, mais les profils engagés changent avec l’évolution de la société et de notre secteur. Une affinité avec le juridique et compliance est primordiale. Les diplômes d’ingénieur ou d’économiste sont recherchés", souligne-t-il.

Les métiers dans la salle de marchés n’attirent pas beaucoup les femmes. "Nous constatons que le nombre de femmes qui postulent pour ce type de fonction reste faible. Mais lorsqu’une candidate se propose, elle est généralement très qualifiée et super motivée", relève Bartel Puelinckx.

Une évolution des profils chez ING

Chez ING en Belgique, la salle de marchés a également subi une profonde transformation depuis la crise financière. Du côté de ses effectifs, elle est passée de 182 personnes en 2018 à 110 aujourd’hui. Mais elle n’a pas subi de déménagement dans un autre bâtiment. "La salle de Bruxelles ne peut pas être prise en isolation, car elle fait partie d’une organisation mondiale", rappelle Filip De Coster, responsable de la salle de marchés d’ING à Bruxelles. "Notre mission est de servir nos clients", souligne-t-il.

Baisse de régime

Filip De Coster admet que la régulation financière a eu un impact significatif sur le fonctionnement de la salle de marchés d’ING à Bruxelles. "Les régulateurs ont eu la volonté d’imposer un système financier moins risqué. Le nombre de réglementations a fortement augmenté depuis la crise, notamment les règles Bâle, qui ont fait augmenter la demande en capitaux pour les activités des salles des marchés. Des règles comme Emir, MiFID2,… ont modifié la structure du marché, en le rendant plus transparent et plus compétitif. Notre gestion administrative des clients a également subi un impact de la régulation, avec des règles comme Fatca et CRS", relève-t-il.

"Emir a imposé une chambre de compensation centrale pour les dérivés, qui a eu un impact sur les banques et les clients. Et les assureurs ont dû composer avec Solvency II, qui restreint l’usage des dérivés et des produits complexes pour le secteur", ajoute-t-il. Résultat, la demande du côté de la clientèle a baissé "à cause de la chute de la demande pour les produits complexes". "De plus, la période prolongée de taux bas a diminué la demande de la clientèle, car quand il n’y a pas de volatilité, le besoin de se couvrir diminue", souligne Filip De Coster. "En raison de la liquidité plus faible des marchés interbancaires, il est devenu plus difficile pour une banque de capter les profits provenant des transactions clientèle par rapport à il y a dix ans".

À cela, vient s’ajouter l’impact des fintechs. "Certaines fintechs mènent à une désintermédiation en se connectant entre l’émetteur de dette et les investisseurs, d’autres connectent les clients avec intérêts opposés. Mais les fintechs ne sont pas toutes des concurrentes. Chez ING, nous les identifions pour nouer des partenariats ou prendre des participations, en essayant d’allier leurs concepts novateurs ou compétences techniques à la capacité de crédit et le fonds de commerce de la banque", dit Filip De Coster.

Réorganisation

L’impact de la régulation financière sur les revenus et les coûts a mis de la pression sur la banque pour réorganiser l’activité des salles de marchés. "Nous avons été forcés à rationaliser notre manière d’opérer depuis octobre 2016", indique Filip De Coster. Au sein de la salle de marchés, "on compte désormais moins de traders et de sales", souligne-t-il. Par contre, d’autres métiers ont vu leur rôle devenir plus important. "Les analystes de données sont apparus afin d’extraire plus de valeur des données pour aider la clientèle", indique-t-il. "La gestion active du bilan, qui consiste entre autres à pricer et gérer le risque de crédit des dérivés, et la gestion active de liquidités réglementaires sont des exemples de métiers qui sont également apparus", ajoute-t-il.

L’activité de marchés de capitaux en obligations (DCM) a pris un rôle plus important depuis la crise. "Notre équipe de DCM aide les clients à trouver du financement sur les marchés. Depuis la crise financière, les clients qui ont un besoin régulier de financement ne veulent plus être seulement dépendants des banques pour trouver du financement, ce qui explique la croissance de cette activité", explique Filip De Coster.