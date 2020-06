Une remontée en V des marchés d'actions

Les marchés d'actions dans le monde ont connu une reprise en V depuis leur point bas touché en mars. Certains analystes craignent une nouvelle correction.

Alors que les économies mondiales ne devraient pas connaître une reprise rapide, les marchés d'actions ont eux connu une remontée en V après leur point bas atteint en mars. Le Nasdaq a rebondi de plus de 44% depuis son plus bas atteint le 23 mars. Le Stoxx 600 a repris plus de 31%. L'indice global des marchés MSCI ACWI a rebondi de 44%. Le Stoxx 600 n'est pas revenu à une performance positive depuis le début de l'année, mais le Nasdaq a pris 10% depuis janvier et évolue à un record historique.

Le S&P 500 est lui aussi en passe de revenir vers une performance positive depuis le début de l'année. Les perspectives économiques ne sont pourtant guère réjouissantes. En Europe, la semaine dernière, Fabio Panetta, membre du directoire, a évoqué une "résurgence des pressions déflationnistes". Le gouverneur de la Banque de Finlande, Olli Rehn, a déclaré que les risques de déflation sont "élevés" et Pablo Hernandez de Cos, de la Banque d'Espagne, a déclaré qu'une action était nécessaire "pour garantir que le risque ne se matérialise pas". Les prévisions de la Banque mondiale suggèrent que plus de 90% des économies connaîtront une récession cette année, plus qu'au plus fort de la Grande Dépression.

Fortes liquidités

Frank Vranken, stratégiste en chef de Puilaetco, explique que la remontée des marchés tient surtout à la liquidité massive injectée sur les marchés par les banques centrales pour répondre à la crise. "Et cette semaine, la Réserve fédérale américaine devrait encore agir. La planche à billets devrait encore tourner à plein régime. La Fed ne peut guère se permettre de faire autrement maintenant qu'il a réussi à redresser les marchés financiers", souligne-t-il.

"Les investisseurs particuliers se sont tellement ennuyés chez eux que les joueurs sont de retour au casino boursier." Joe Spiegel gestionnaire chez Dalek Capital

Mais d'autres analystes soulignent aussi le rôle des investisseurs particuliers dans la remontée des marchés. Au sein de l'indice Nasdaq Composite, une valeur a retenu l'attention des analystes. Liberty Tripadvisor a bondi en une séance de 2700% au mois d'avril, sans aucune raison apparente. "Les investisseurs particuliers se sont tellement ennuyés chez eux que les joueurs sont de retour au casino boursier", a déclaré Joe Spiegel, gestionnaire de fonds spéculatifs chez Dalek Capital.

L'action s'affiche encore parmi les plus fortes progressions de l'indice depuis le point bas du 23 mars, avec plus de 777% de hausse. La palme revient toutefois à la firme de divertissement Genius Brand, qui a pris 1773% depuis cette date. Loin devant les gains de Zoom Video (224% depuis le début de l'année, et 95% depuis le 23 mars).

"La planche à billets devrait encore tourner à plein régime. La Fed ne peut guère se permettre de faire autrement maintenant qu'il a réussi à redresser les marchés financiers." Frank Vranken stratégiste en chef chez Puilaetco

Les FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet (Google)) ont également contribué à la hausse des indices américains, avec un gain de 57% depuis leur point bas du 18 mars. Toutefois, au sein de l'indice FAANG, le constructeur de véhicules électriques Tesla a signé la plus forte progression avec un bond de plus de 160% depuis le 18 mars, alors que Amazon n'a pris que 38%. Comme si les investisseurs avaient chassé les bonnes affaires sur les marchés.

En Europe, la chasse aux bonnes affaires a propulsé des titres comme le croisiériste Carnival qui compte parmi les plus fortes progressions du Stoxx 600 depuis le 18 mars, avec un bond de 148%. Le spécialiste des espaces de coworking IWG a signé la plus forte hausse de l'indice depuis le 18 mars, avec un gain de 162%.