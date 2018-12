Une réunion de la Fed très attendue

La Réserve fédérale américaine est très attendue ce mercredi. La banque centrale devrait relever ses taux d’intérêt pour la huitième fois depuis trois ans. Une majorité d’économistes interrogés par l’agence d’informations financières Bloomberg s’attend à une hausse. La décision de la Fed ne sera donc pas une surprise pour les marchés. Mais les intervenants de marché vont surtout se focaliser sur les projections économiques de la banque centrale, qui seront révélées mercredi en même temps que le communiqué à l’issue du comité de politique monétaire. Car ces prévisions vont permettre de prédire les futures hausses de taux d’intérêt en 2019. Jerome Powell , le président de la Fed, tiendra aussi une conférence de presse à l’issue de la réunion de la banque centrale. "La Fed doit délivrer un message plus accommodant pour éviter de décevoir les marchés financiers", souligne Mark Haefele, responsable des investissements chez UBS Global Wealth Management.

La déroute des marchés d’actions américains devrait aussi pousser Jerome Powell à adoucir son ton. En novembre, il avait dû revoir son ton après des remarques sur les taux d’intérêt en octobre qui ont été accusés d’avoir provoqué le pire mois du S&P 500 sur les sept dernières années. Toutefois, Bank of America estime que la Fed ne devrait pas abandonner sa politique de hausse de taux d’intérêt à cause du repli des marchés d’actions. Benjamin Bowler, responsable de la stratégie d’investissement chez Bank of America, souligne que Jerome Powell avait continué à remonter les taux après la déroute des marchés d’actions en février, "ce qui montre qu’il est moins inquiet des marchés financiers que Janet Yellen en 2015". La présidente de la Fed avait retardé cette année-là ses relèvements de taux d’intérêt alors que le S&P 500 avait perdu 10%.