Une rotation sectorielle sur les marchés

Toutefois, cette semaine, une rotation sectorielle s'est observée . Le secteur bancaire a été le grand gagnant de ce changement, avec un bond de 3,47% alors que sept jours auparavant, il avait reculé de 2,63%, juste derrière le secteur des assurances. Ce compartiment a, lui, légèrement reculé de 0,17% en variation hebdomadaire. En revanche, les secteurs qui s'étaient distingués la semaine précédente ont cette fois-ci été délaissés. Les titres comme Hello Fresh et Delivery Hero, spécialisés dans la livraison de kits de repas à domicile, ont perdu plus de 10% alors qu'ils avaient été recherchés la semaine précédente après les annonces d'un couvre-feu dans plusieurs pays de l'Union européenne.

L'explication derrière la remontée des valeurs bancaires et celles des assurances tient dans la hausse des rendements obligataires en Europe mais aussi des espoirs de plans de relance à venir. Les investisseurs ont surtout eu les yeux rivés sur les Etats-Unis, où ils attendent toujours un accord sur une prolongation du plan de relance entre républicains et démocrates . Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a fait état de progrès dans ses discussions avec l'administration de Donald Trump. Mais les sénateurs républicains, majoritaires à la chambre haute, restent sceptiques sur la conclusion d'un accord avant le 3 novembre, date des élections présidentielles américaines.

Du côté des marchés obligataires, les taux longs ont baissé, avec un Bund allemand à dix ans à -0,58% contre -0,624% la semaine précédente. L'attention des investisseurs sur le marché s'est porté mercredi sur l 'émission des 17 milliards d'euros d'obligations émises par l'Union Européenne , dans le cadre de son programme SURE destiné à la relance économique. Les deux échéances, à dix et à vingt ans, ont reçu une demande record de 233 milliards d'euros, en raison de leur notation triple A, très rare sur le marché, mais aussi de leur label social alors que ce segment est très recherché par les investisseurs.

"L'or reçoit un certain coup de pouce du fait de l'affaiblissement du dollar et des élections américaines, qui apportent beaucoup d'incertitude. De plus, des discussions sur le plan de relance américain sont en cours de négociation."

Une certaine attention a également été accordée à l'Italie , qui a déclaré que les émissions d'obligations dans les mois à venir seraient en baisse de plus de 30% par rapport à l'année dernière, compte tenu de la quantité de liquidités dont elle dispose. Le Trésor italien a également annoncé mercredi qu'il proposerait une nouvelle obligation BTP de 30 ans à échéance le 1er septembre 2051 dans un échange syndiqué pour cinq obligations expirant en 2021, 2023 et 2025.

Dollar en baisse

Les cours de l'or se sont montrés volatils alors que le dollar a baissé face aux autres devises. L'euro a pris 1,05% à 1,184 USD sur la semaine. L'once d'or a légèrement reculé de 0,11% à 1.897,18 USD en variation hebdomadaire. "L'or reçoit un certain coup de pouce du fait de l'affaiblissement du dollar et nous approchons des élections américaines, qui apportent beaucoup d'incertitude. De plus, des discussions sur le plan de relance américain sont en cours de négociation", a déclaré Xiao Fu, analyste à la Banque de Chine. "Qu'est-ce qui va créer cette demande pour propulser l'or à la hausse? Ce sera la relance continue, les taux d'intérêt négatifs persistants, les gens s'inquiètent de la flambée de l'infection Covid parce que l'or est considéré comme une valeur refuge", prédit Michael Matousek, trader chez U.S. Global Investors.