Une séance sans relief avant Noël, sauf pour le bitcoin

Les marchés européens ont terminé sur un statu quo leur séance écourtée en cette veille de Noël. Les mouvements sont restés très limités, à l’exception de ceux autour du bitcoin.

C’est quasiment sur un parfait équilibre que les bourses européennes ont clôturé ce vendredi leur dernière séance de la semaine. Une séance très calme, mais aussi écourtée en cette veille de Noël puisqu’elle s’est achevée à 14h05 sur les places d’Euronext Bruxelles, Amsterdam ou Paris, et à 13h30 pour la Bourse de Londres. Les places de Francfort, Milan et Madrid restaient quant à elles fermées, à l’image de Wall Street.

"Les investisseurs institutionnels et étrangers sont absents (pour les fêtes), et il n'y a qu'un appétit limité pour la recherche de bonnes affaires chez les particuliers", a commenté Okasan Online Securities dans une note. Si la séance s’est révélée sans relief, cette absence, synonyme de plus faible liquidité, peut aussi malgré tout renforcer les mouvements de hausse ou de baisse sur les marchés d’actions.

Une semaine qui reste en hausse

Au final, l’indice paneuropéen Stoxx 600 a ainsi terminé sur une très légère baisse de 0,09%, ce qui n'a pas suffi à entamer son gain hebdomadaire près de 2% arraché principalement grâce aux valeurs bancaires et technologiques. Comme l'AEX à Amsterdam, le Cac 40 à Paris ou le FTSE à Londres, le Bel 20 à Bruxelles a varié très légèrement, confirmant ainsi sa remontée de plus de 2% sur la semaine écoulée. Une semaine qui avait, pour rappel, mal démarré en raison des craintes liées au variant Omicron jusqu’à ce qu’une série d’études en relativise l’impact sanitaire et économique.

Sur le front des valeurs, EssilorLuxotica a quelque peu animé la séance à Paris après avoir annoncé avec GrandVision la cession de 142 magasins aux Pays-Bas et 35 en Belgique. À Bruxelles, Kinepolis a complètement récupéré ses pertes essuyées la veille en réaction à la fermeture des cinémas annoncée par les autorités, quand Recticel n’a lui que très peu réagi au feu vert massif de ses actionnaires à la cession de ses activités literie au groupe portugais Aquinos. Même chose, au sein du Bel 20, pour Cofinimmo qui a annoncé une nouvelle acquisition dans le secteur des soins de santé en France.

Ça bouge plus du côté du bitcoin

51.524 dollars Le niveau atteint par le bitcoin ce vendredi, un plus haut en plus de deux semaines.

Sur le marché des matières premières, le cours du baril de Brent s’inscrivait en légère baisse, subissant des prises de bénéfices après trois séances consécutives de hausse. Comme son équivalent américain WTI, qui ne cotait pas ce vendredi, il s’était fortement apprécié à la faveur des nouvelles rassurantes sur la dangerosité du variant Omicron. Le très volatil cours du gaz européen a de son côté poursuivi sa chute depuis son pic historique touché mardi, à plus de 180 euros le mégawattheure, pour revenir sur la barre des 100 euros.

