Une semaine aux multiples records sur les marchés financiers

La dernière semaine (écourtée) de l’année 2020 a commencé en fanfare avec plusieurs records inscrits de part et d’autre de l’Atlantique . À Wall Street, les trois principaux indices actions – Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq – ont tous atteint un nouveau sommet historique dès l’ouverture des marchés lundi. Et ce, grâce à Donald Trump. Le président sortant a finalement ratifié le nouveau plan de relance de l’économie américaine de 900 milliards de dollars , après avoir menacé d’opposer son veto.

"Ce qui plaît au marché, c'est que l'économie va commencer à sentir les bénéfices de cette loi bientôt, plutôt que plus tard, à une date indéterminée", explique Patrick O'Hare de Briefing. Il a toutefois constaté que les investisseurs avaient donné "plus d'importance qu'elles n'en ont à des nouvelles qui étaient attendues".

En Europe, l’heure était également à la fête cette semaine après la signature du tant attendu accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Le DAX allemand en a profité pour établir un nouveau record lors de la séance de lundi . Cet accord sur le Brexit a été accueilli par les marchés financiers "avec la joie de Noël", résume James Athey, directeur des investissements chez Aberdeen Standard Investments. "Il reste à voir si cette joie de Noël cèdera la place à une gueule de bois du Nouvel An lorsque les analystes commenceront à se pencher sur les détails."

Le DAX s'envole au sommet, le Bel 20 déprime

Le Stoxx Europe 600 a de son côté gagné 0,65% cette semaine, porté notamment par les secteurs de la distribution (+2,60%), de la santé (+1,97%) et de la technologie (+1,25%). Cinq compartiments ont terminé en territoire négatif . Les valeurs européennes de l'énergie ont reculé de 0,25%, les télécoms de 0,50%, les matières premières de 0,64%, l'automobile de 0,69% et les banques de 1,85%.

Vers l'infini et l'au-delà pour le bitcoin?

Le bitcoin poursuit également sa course aux records . Après avoir franchi la barre des 20.000 dollars mi-décembre, la plus célèbre des cryptomonnaies a gagné jusqu’à 20% cette semaine avant de repasser sous le seuil des 29.000 dollars ce jeudi.

Le pétrole, l'une des plus fortes baisses en 2020

Pas de record par contre pour le pétrole. Le Brent de la Mer du Nord a fait du surplace entre Noël et le Nouvel An (-0,15%). Et ce, malgré la publication mercredi d'une baisse hebdomadaire plus forte que prévu des stocks américains. L'or noir aura au final perdu un peu plus de 20% cette année.