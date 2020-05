Une semaine de symboles sur les marchés

Le parquet de la Bourse de New York revit et le Dow Jones fête dignement son anniversaire.

Même à la télévision, on sentait poindre une certaine excitation mardi dernier. Après deux mois de fermeture, le bâtiment de la Bourse de New York a rouvert ses portes. Deux mois de fermeture. Une éternité. Pour marquer l'événement, c’est le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui a sonné la cloche de l'ouverture de la séance. Pas assez longtemps - généralement la sonnerie retentit dix bonnes secondes. Stacey Cunningham, la patronne de la Bourse, n'a pu qu'encourager le gouverneur Cuomo à en remettre une seconde couche.