Une transparence sur les comptes épargne voulue par des députés PS

La commission des Finances et du Budget s'est réunie ce mardi alors que cette proposition de loi s'est retrouvée à l'ordre du jour Les auteurs de la proposition "estiment qu’il est regrettable que les Belges ne puissent pas savoir ce que les banques font de tout cet argent. Ils estiment qu’il est légitime, pour plus de transparence et de contrôle, que l’épargne récoltée par les comptes d’épargne et placée par les Belges soit suivie. Cela va dans le sens de plus de transparence et d’éthique au sein des banques en Belgique. Les auteurs veulent récolter l’ensemble des positions sur les marchés et en particulier les informations sur les types d’investissement. Ces informations permettront de savoir à quoi sert l’argent". Les membres de la commission doivent se prononcer sur la suite législative à accorder à cette proposition. Des avis ont été demandés à Test Achats, Financité, la cour des comptes, l'institut des réviseurs, ...