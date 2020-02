Une vague de consolidation dans la gestion d'actifs

La fusion entre Franklin Templeton et Legg Mason est la dernière opération en date dans le secteur de la gestion d'actifs qui vit un grand boulversement.

Les fusions de firmes de gestion d'actifs se multiplient. Mardi dernier, Franklin Templeton a annoncé un accord pour racheter son concurrent Legg Mason afin de former un groupe qui gérera 1500 milliards de dollars de capitaux. La veille, Jupiter Asset Management avait indiqué un accord de rachat de son concurrent Merian pour 370 millions de livres sterling. En 2017, Janus et Henderson ont fusionné. Standard Life et Aberdeen ont aussi regroupé leurs forces.

1400 milliards de dollars Les retraits des fonds actifs en actions américaines Ces dix dernières années, les fonds actifs en actions américaines ont subi des retraits importants selon Investment Company Institute et Bloomberg Intelligence.

En janvier, la banque espagnole Banco De Sabadell avait accepté de vendre sa division de gestion d'actifs à la firme Amundi pour 430 millions d'euros. GAM Holding a indiqué considérer une vente à la fin 2019."Les fusions et acquisitions restent une nécessité dans le monde de la gestion d'actifs qui subit des retraits de capitaux, une chute des marges bénéficiaires et une augmentation des coûts" constate Portia Patel, analyste chez Cannacord.

La forte concurrence de la gestion passive

La vague de consolidation dans la gestion d'actifs survient alors que les gestionnaires actifs, qui procèdent à un choix de titres sur les marchés, se trouvent sous pression face à la gestion passive, qui réplique la performance des indices comme le S&P500 ou le MSCI World. Les investisseurs se focalisent de plus en plus sur les frais de gestion. Charles Symons, directeur de Blackrock et responsable de Ishares pour la Belgique et le Luxembourg, a souligné que "l'aspect frais joue un rôle important". Il a indiqué qu'en Belgique, dans la gestion discrétionnaire et les fonds de fonds en Belgique, 15% des portefeuilles sont désormais investis en ETF (fonds qui répliquent la performance d'un indice).

Lire aussi| Un record de nouveaux capitaux en ETF chez Blackrock

Aux États-Unis, durant la dernière décennie, les ETF et les fonds gérés passivement en actions américaines ont collecté 1600 milliards de dollars alors que les gestionnaires actifs dans les valeurs américaines ont perdu 1400 milliards de dollars de capitaux, selon les données de Investment Company Institute et Bloomberg Intelligence. Cette évolution a provoqué une chute des frais de commission, des licenciements de personnel importants, et la vague de consolidation à grande échelle dans le secteur de la gestion d'actifs.

Les fusions et acquistions restent une nécessité dans le monde de la gestion d'actifs qui subit des retraits de capitaux, une chute des marges bénéficiaires et une augmentation des coûts. Portia Patel analyste chez Canaccord