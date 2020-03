Une vague de défauts de paiements des entreprises en vue?

Un grand nombre d'émetteurs de dette BBB devrait tomber en catégorie plus risquée, estime Pierre Verlé (Carmignac). Il dénonce la complaisance des agences de notations.

La qualité des émissions obligataires d’entreprises se dégrade, selon Pierre Verlé, responsable du Crédit et gérant chez Carmignac. Il constate que la moitié du marché du crédit "Investment Grade" est notée BBB, soit de moindre qualité. "Il y a douze-treize ans, les obligations triple B ne représentaient qu'un cinquième du marché Investment Grade", relève-t-il.

"Cela s’explique par l’appétit des investisseurs pour augmenter leur rendement et par l’écart de marge de crédit extrêmement faible entre les dettes notées A et BBB pour les émetteurs", indique-t-il. "Pour les émetteurs, le coût des capitaux propres a nettement moins baissé que le coût d’emprunt, ils ont donc augmenté leur endettement, en émettant de la dette pour racheter leurs actions ou pour financer des fusions et acquisitions."

Lire aussi | Kraft Heinz et ThyssenKrupp inaugurent une période défavorable pour la dette d'entreprise

Des agences de notation complaisantes

Pierre Verlé dénonce la complaisance des agences de notation dans cette évolution. "Les agences de notations sont conciliantes. Un grand nombre d’émetteurs BBB ont des ratios correspondant à la catégorie spéculative, mais ils bénéficient du doute sur les synergies, les plans d’économie de coûts ou le désendettement futur."

Les mesures prises pour endiguer le coronavirus pourraient accélérer la chute des entreprises les plus faibles. Pierre Verlé Responsable du Crédit et gérant chez Carmignac

Des accident peuvent arriver avec les sociétés endettées, selon lui. "Si une société voit une baisse de son excédent brut d’exploitation de 50%, alors que son levier était de trois, son niveau d’endettement devient critique", relève-t-il. De plus, "les ratios d’endettement des sociétés sont très élevés alors que le cycle économique est extrêmement avancé et les profits sans doute proches de leur point haut."

Attention au coronavirus

Le coronavirus pourrait déclencher une vague de défauts d’entreprises. "Les mesures prises pour endiguer le coronavirus pourraient accélérer la chute des entreprises les plus faibles."

Toutefois, ce cycle de crédit présente une particularité notable. "Depuis plusieurs trimestres, on constate une augmentation de l’aversion au risque. Mais on observe aussi des achats importants sur la classe d'actifs car les investisseurs n’ont pas beaucoup d’alternative pour trouver du rendement sans prendre de risque ou être certains de perdre de l’argent avec les taux négatifs", constate-t-il. Dans un cycle normal, on assisterait plutôt à une sortie des capitaux du crédit.

"Avant la crise du coronavirus, on n’avait pas constaté d’élargissement des spreads (écart entre le rendement des obligations sans risque et des obligations plus risquées). Malgré les inquiétudes liées à la crise sanitaire, pour l’instant le cash reste investi, cela crée une dispersion monstrueuse entre ce que le marché considère comme sûr et ce qu’il considère comme risqué. Ce marché hyper segmenté facilite la sélection de titres", indique-t-il.