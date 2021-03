Vague d'enthousiasme pour l'entrée en bourse d'Ekopak

Vers une augmentation de capital pour Ontex?

Hors Bel 20, Ontex a pris 0,62% à 8,98 euros. Degroof Petercam a réduit son objectif de cours à 12 euros contre 13 euros auparavant, tout en réitérant sa recommandation à "acheter". Dans un rapport intitulé "After the pain, the gain", l'analyste Fernard de Boer s'inquiète des finances de la société. "Nous nous attendons à une baisse de ses ventes et de son Ebitda au premier trimestre 2021. Par conséquent, nous nous attendons à ce qu'Ontex soit très proche des limites imposées par les covenants bancaires voire les enfreigne. En d'autres termes, le groupe n'a pas la possibilité de verser un dividende pour 2020", explique-t-il.