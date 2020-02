Vagues d'euphorie sur les bourses après la dépression d'il y a huit jours

Après la vague de déprime qui avait envahi les marchés il y a huit jours, l'optimisme a fait un retour inattendu au cours de la semaine écoulée. La Chine, et plus particulièrement l’épidémie de coronavirus a encore été au centre de beaucoup de conversation dans les coulisses des marchés. Mais, même si le nombre de décès causé par ce virus a pris des proportions gigantesques, cette fois, cela n’a pas empêché les Bourses de renouer avec la hausse. Sur certaines places, comme celle de Bruxelles, les gains approchaient les 6% à l’issue des quatre premières journées. De quoi donner du grain à moudre à ceux qui prétendaient que la baisse des marchés du mois de janvier s’expliquait avant tout par des prises de bénéfices, après la fort belle année 2019 que les investisseurs venaient de vivre.

Remontée de Shanghai

Des records ont aussi été établis à New York. L’indice S&P 500 affichait vendredi en début de soirée une hausse de 3,51% à 3.338,76 points. Sur le Nasdaq , l’indice Composite montait de 4,47% à 9.559,8 points.

Du coté des marchés émergents , les indices ont aussi progressé. Ils se sont adjugés quelque 3,5% en moyenne. La Bourse de Shanghai n’a pas été en mesure de suivre le mouvement. Elle enregistre un bilan négatif de 3,38% sur la semaine. Il y a lieu toutefois de noter qu’elle a progressé sans interruption au cours des 4 dernières séances. C’est à la reprise des cotations lundi, après la semaine fériée du Nouvel An Lunaire, qu’elle a vécu sa séance la plus chaotique. Elle avait chuté de 7,7% ce jour-là.

Déprime du Brent

Sur les autres marchés, l’attention des investisseurs s’est concentrée sur les prix pétroliers pour lesquels les pays-membres de l’Opep et d’autres non-membres cherchent la parade afin d’enrayer leur chute. En baisse pour la 7e semaine de suite, le baril de Brent a encore perdu 5,954,7 USD. En raison de la prolongation des congés de Nouvel An, l’économie tourne au ralenti dans une bonne partie du pays. Du coup, les besoins de la Chine en pétrole sont moindres et ses achats diminuent, alimentant de la sorte les excédents de production mondiaux.