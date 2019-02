Vers le grand retour des taux négatifs

Depuis plus de deux ans, on pensait en être à peu près débarrassé mais les rendements inférieurs à 0% sont sur le point de réapparaître chez les obligations de référence de la zone euro.

Depuis octobre, les taux d’intérêt sont orientés à la baisse, une tendance qui risque de ramener certains rendements emblématiques en territoire négatif , ce qui n’était plus arrivé depuis plus de deux ans.

Ce mercredi, le taux d’intérêt des obligations allemandes à dix ans , principale référence du marché obligataire de la zone euro, évolue autour de 0,09%, alors qu’il avait atteint 0,77% il y a un an. Il est tombé à 0,078% le 8 février dernier, ce qui constitue son plus bas niveau depuis octobre 2016 . Ce mois-là, le Bund à dix ans était enfin sorti de la zone des taux d’intérêt négatifs où il s’était enfoncé pendant cinq mois.

Du côté des obligations gouvernementales belges, la tendance est également à la remontée des taux d’intérêt en ce début d’année. Le taux de l’Olo (obligation linéaire) à dix ans fluctue actuellement à proximité de 0,65%, contre plus de 1% en février 2018. Le taux belge à cinq ans est quant à lui à 0% et devrait, selon toute vraisemblance, basculer en territoire négatif, alors qu’il avait grimpé à plus de 0,30% il y a un an.