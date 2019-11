Vers un record des actions européennes, selon Goldman Sachs

La banque d'affaires américaine s'attend à voir l'indice Stoxx 600 atteindre 420 points dans les six mois à venir. Selon elle, le rendement des actions restera plus attrayant que celui des obligations.

La fête n'est pas terminée. Alors que les actions européennes ont déjà grimpé de plus de 20% depuis le début de l'année, d'après l'indice Stoxx 600 des grandes capitalisations du Vieux continent, Goldman Sachs (GS) pense qu'elles ont encore du potentiel .

Dans un note publiée ce mardi et relayée par l'agence d'informations financières Bloomberg, la banque d'affaires américaine dit s'attendre à voir l'indice Stoxx 600 atteindre 420 points dans les six prochains mois , ce qui constituerait un record absolu.

Technos et luxe privilégiés

Au-delà de cette prévision somme toute très prudente de Goldman Sachs, ce sont ses arguments qui retiennent l'attention. Les analystes de la banque reconnaissent tout d'abord que l'amélioration attendue de la croissance économique mondiale est déjà "bien intégrée" dans les prix. Mais, ajoutent-ils, cette croissance a seulement commencé à rebondir et les politiques en place restent favorables .

De plus, GS souligne que le rendement des actions reste toujours historiquement attrayant au regard des taux d'intérêt des obligations. Ces derniers devraient rester bas, selon elle, dans un contexte de faible croissance économique.

La banque américaine pense que le rally des valeurs cycliques pourrait continuer encore un peu même s'il a déjà une certaine maturité. Elle conseille de privilégier les valeurs cycliques de croissance et surpondère le secteur technologique et celui du luxe. GS pointe aussi les thèmes de croissance structurelle, comme l'économie numérique et les renouvelables.