Vers un "super cycle" des matières premières?

Les cours des ressources de base, qu'il s'agisse des métaux, des denrées alimentaires ou du pétrole, ont enregistré de fortes progressions ces derniers mois.

Les prix des matières premières enregistrent de fortes progressions depuis plusieurs mois. Les cours des principaux métaux ont largement dépassé le creux du printemps dernier dû à la crise. Sur un an, le prix du cuivre progresse de plus de 40%. Le cours du métal rouge est à son plus haut niveau depuis 2014. Le prix du minerai de fer a quant à lui bondi de près de 80% en un an et celui de l'argent s'est élevé de plus de 50%. Le pétrole a, lui, retrouvé récemment ses niveaux d'avant la pandémie. Le cours du baril de Brent est remonté à 60 dollars.

60% Hausse du soja En un an, le cours du soja s'est envolé de 60% et celui du maïs a grimpé de plus de 40%.

Les cours des denrées agricoles sont également à des niveaux historiquement élevés. Le mois dernier, l'indice des prix des produits alimentaires publié par la FAO (Food and agriculture organization), l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, a atteint son plus haut niveau en six ans. Le prix du soja s'est envolé de près de 60% en un an et celui du maïs avance de plus de 40% sur cette période.

Effet de la pandémie

Quand les cours des matières premières grimpent de la sorte, tous les regards se tournent vers la Chine, le pays dont la consommation de ressources naturelles est la plus élevée au monde. Après le pic de la crise sanitaire, l'économie chinoise a retrouvé de l'élan. Les importations de cuivre du pays ont atteint un record l'an dernier. La pandémie a aussi accentué le recours aux métaux à cause de la forte demande pour les outils électroniques utilisés à la maison durant les périodes de confinement. La hausse de commandes d'appareils médicaux a aussi pesé dans la balance.

"Nous n'avons jamais vu un tel panier de matières premières grimper toutes ensemble." Un gestionnaire d'actifs

Certains effets de marché ont aussi joué. Selon des analystes cités par Bloomberg, des traders ont voulu anticiper une future progression de l'inflation liée aux politiques budgétaires et monétaires généreuses. Pour se couvrir contre ce risque, ils ont misé sur des contrats à terme sur les matières premières, ce qui a accentué l'emballement des cours.

Le plan Biden en soutien

Dans les salles de marchés, on est frappé par un constat: les prix des matières premières progressent avec une étonnante coordination. "C'est vraiment inhabituel", a déclaré un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les ressources de base au Financial Times. "Nous avons regardé jusqu'à cinquante ans en arrière: nous n'avons jamais vu un tel panier de matières premières grimper toutes ensemble." Cette situation atypique fait dire à certains observateurs, tels que Jeff Currie, responsable de la recherche sur les matières premières chez Goldman Sachs, qu'on pourrait se trouver au début d'un "super cycle", c'est-à-dire une hausse de plusieurs années des prix des ressources naturelles, comme cela avait été le cas dans les années 1970 et 2000.

Pour Ed Morse (Citigroup), il est prématuré de parler de "super cycle".

D'autres spécialistes, comme Ed Morse, responsable des matières premières chez Citigroup, estiment qu'il est prématuré de parler de "super cycle". M. Morse rappelle que dans le passé, ces hausses pluriannuelles des cours des ressources de base avaient reposé à la fois sur un déficit d'investissements et un manque de stocks. Or, actuellement, si les investissements font bien défaut, ce ne sont pas les réserves qui manquent, souligne-t-il.