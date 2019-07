Vers une BCE encore plus accommodante?

La Banque centrale européenne (BCE) envisagerait une refonte de sa politique monétaire en donnant plus de flexibilité à son objectif d'inflation. Une rumeur relayée par Bloomberg qui n'est pas nouvelle mais qui montre la volonté de la BCE de sortir du cadre.

Vers l’infini et au-delà. Selon les informations de l’agence Bloomberg , la Banque centrale européenne (BCE) réfléchit de manière informelle à la question de savoir si son objectif actuel d’inflation (inférieur à, mais proche de 2%) est toujours approprié dans un environnement post-crise financière de 2008. Son président Mario Draghi serait favorable à une approche "symétrique", offrant plus de flexibilité. Cela permettrait à la BCE de tolérer une inflation élevée après une période de faiblesse afin d’assurer la croissance des prix.

"Une demi-mesure"

Pour Bernard Keppenne, chef économiste chez CBC Banque, c’est une réflexion "intéressante", qui "ouvre la voie à des taux encore plus faibles". Cela rendrait la BCE encore plus accommodante qu’elle ne l’est déjà. Mais selon lui, si la banque centrale se limite à ce changement, ce ne serait pas suffisant. "Ce serait une demi-mesure. Il faudrait qu'elle définisse d'autres objectifs, comme le fait par exemple la Réserve fédérale américaine". Et de citer la croissance économique ou le marché de l'emploi.