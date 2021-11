Vers une comptabilité verte harmonisée des entreprises

Une avancée majeure sur l'information extra-financière des sociétés a été annoncée à la COP26. Elle survient "plus tôt que prévu", dit Jean-Paul Servais (FSMA).

Partout dans le monde, les entreprises devront bientôt communiquer de la même manière au sujet de l'impact des changements climatiques sur leurs activités. Cette harmonisation imminente des règles de reporting (communication d'informations par les entreprises) portant sur la durabilité a été annoncée mercredi à Glasgow dans le cadre de la COP26, la conférence des Nations unies sur les changements climatiques.

"C'est un beau jour et c'est aussi un jour qui arrive plus tôt que prévu." Jean-Paul Servais Président de la FSMA et du monitoring board de l'IFRS Foundation

Concrètement, un Conseil international des normes de durabilité (ISSB: International Sustainability Standards Board) est institué. Il est chargé de définir les règles que les entreprises devront suivre lorsqu'elles communiqueront au sujet de l'impact de leurs activités sur le climat et l'environnement. Ces règles seront applicables à l'échelon international, ce qui permettra aux investisseurs, professionnels comme particuliers, de pouvoir comparer les entreprises au point de vue de la durabilité, sur la base de données fiables.

On assiste donc à la genèse de l'équivalent durable de ce qui existe déjà en matière de comptabilité financière, à savoir le reporting sur base des normes IFRS (international financial reporting standards). "C'est un beau jour et c'est aussi un jour qui arrive plus tôt que prévu", se réjouit Jean-Paul Servais, président de la FSMA (Financial services and markets authority), l'Autorité belge des services et marchés financiers.

Fusion

Jean-Paul Servais est également l'actuel président du monitoring board (conseil de surveillance) de l'IFRS Foundation, l'autorité de tutelle de l'IASB (International accounting standards board), le bureau international des normes comptables, lequel élabore les règles en matière de comptabilité financière. À ce titre, le Belge a participé de près aux travaux qui viennent d'aboutir à la création de l'ISSB.

"Il y a cinq ans, quand on a commencé à parler de normes comptables en matière de durabilité, j'ai dit à mes pairs que si on voulait avoir une chance de développer cela, il fallait placer l'IASB en première ligne", se souvient Jean-Paul Servais. "Cette institution a l'avantage d'établir des normes comptables internationales qui existent depuis plus de trente ans et sont mises en œuvre dans plus de 160 pays."

"Ce sont les investisseurs qui étaient demandeurs de règles harmonisées au niveau international." Jean-Paul Servais Président de la FSMA et du monitoring board de l'IFRS Foundation

L'ISSB sera donc le pendant de l'IASB pour le reporting durable. Pour constituer cette nouvelle institution et lui conférer une légitimité internationale, il a fallu fusionner trois organismes indépendants qui existaient déjà et qui élaboraient leurs propres règles de reporting: le CDSB (Climate disclosure standards board), le SASB (Sustainability accounting standards board) et l'Integrated Reporting Framework. Ce n'était pas gagné d'avance car ces trois organismes, constitués d'experts de haut niveau en matière de reporting, avaient chacun leurs particularités et leur légitimité.

Légitimité

Mais la volonté de parvenir à une harmonisation à l'échelon international a convaincu ces spécialistes de travailler la main dans la main au sein de l'ISSB. "C'est un résultat remarquable", souligne Jean-Paul Servais. "Je m'attendais à ce qu'on y arrive mais pas aussi vite. Ce qui a été décisif, c'est que ce processus était souhaité par les investisseurs, aussi bien institutionnels que particuliers. Ce sont eux qui étaient demandeurs de règles harmonisées au niveau international, afin de pouvoir mieux cerner la qualité des entreprises au regard de critères de durabilité."

2022 Nouvelles règles prêtes Des prototypes de règles de reporting en matière climatique devraient être finalisés dans le courant de 2022.

Pour élaborer les normes de reporting durable, l'ISSB ne partira pas d'une feuille blanche. Au cours des six derniers mois, un groupe de travail réuni au sein de l'IFRS Foundation a déjà travaillé sur ce dossier pour élaborer des prototypes de règles de reporting en matière climatique. Ce travail préparatoire devrait être finalisé dans le courant de l'année prochaine.

Tout ce processus visant à définir les règles internationales de reporting durable sera supervisé par le monitoring board de l'IFRS Foundation. C'est important, car ce conseil de surveillance émane d'autorités publiques de toutes les régions du monde (Europe, USA, Chine, Japon, marchés émergents), ce qui conférera une légitimité à ces nouvelles normes de reporting durable. "C'est une structure robuste qui a déjà fait ses preuves à l'égard de l'IASB en matière de reporting financier", explique Jean-Paul Servais. L'ISSB travaillera donc, lui aussi, sous la surveillance des pouvoirs publics internationaux. De quoi rassurer les investisseurs sur la qualité des informations extra-financières que les entreprises leur fourniront en application de ces nouvelles règles.