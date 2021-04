Vers une nouvelle pause de la Fed avant le débat du tapering

D'après les spécialistes des marchés, le comité de politique monétaire (Federal Open Market Committee, FOMC) de la Fed ne touchera pas aux taux directeurs. Le taux d'intérêt des fonds fédéraux, référence des marchés américains, devrait donc rester à zéro, comme depuis un peu plus d'un an à cause de la crise sanitaire. L'objectif est de décourager l'épargne et d'inciter les gens à chercher du rendement pour leur argent en l'investissant, ce qui doit soutenir l'économie.