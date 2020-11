Vertus et mystères de l'anticipation boursière

C’était l’événement de la semaine (outre bien entendu le décès de Diego Maradona...): l’indice Dow Jones a franchi mardi le cap des 30.000 points à la Bourse de New York, soit une hausse de 65% depuis ses plus bas niveaux de mars dernier .

Çà et là, on a entendu les sempiternelles critiques sur le décalage entre la situation économique (hausse du chômage, faillites liées au confinement… ) et l’enthousiasme de la bourse américaine. La réponse tient en un seul mot : l’anticipation .

Les investisseurs à Wall Street ne sont pas aveugles, ils sont conscients des dégâts multiples (humains et économiques), causés par le Covid-19, mais ils anticipent les jours meilleurs grâce à l’arrivée des vaccins. N’oublions pas que ce cap des 30.000 points aurait probablement été atteint en début d’année si ce satané coronavirus n’avait pas envahi par surprise la planète entière. N’oublions pas non plus que l’indice avait connu en l’espace d’un mois une chute historique de quelque 40%. Rétrospectivement, on peut d’ailleurs se poser des questions. Au début juin, l’indice avait déjà rebondi de 50%. Qu’anticipait-on à l’époque? La réélection de Donald Trump? La disparition rapide du virus? C’est un peu un mystère, avouons-le. Toujours est-il que l’on a assisté au plus rapide et vaste renversement de tendance de l’histoire en passant d’un krach retentissant à un "rally" haussier d’ampleur.