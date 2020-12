Vincent Juvyns (J.P. Morgan AM): "À long terme, l’impact de cette crise sera minime pour la croissance"

Vincent Juvyns de J.P. Morgan Asset Management met l’accent sur la diversification, avec une prédilection pour la Chine et le changement climatique.

"La valorisation des actifs risqués intègre déjà une valorisation de sortie de crise, du fait des interventions budgétaires et monétaires massives", indique Vincent Juvyns, stratégiste chez J.P. Morgan Asset Management. "Cette remarque peut également être appliquée aux marchés du crédit, et rien n’est aujourd’hui réellement bon marché, ce qui nous pousse à être relativement prudents dans nos attentes de rendements pour les prochaines années".

Continuer à soutenir l'économie

À l’occasion de la présentation de ses attentes pour 2021, il rappelle que ces interventions ont permis d’éviter une vague de faillites qui aurait inscrit la crise du coronavirus dans la durée. "Il fallait intervenir pour permettre à l’économie de franchir le cap, et il faudra intervenir pour relancer la machine économique".

"Nous pensons qu’il est prématuré de parler de grande rotation de la croissance vers la value." Vincent Juvyns Stratégiste chez J.P. Morgan AM

La masse de dette publique restera soutenable si les taux d’intérêts restent bas, et si les mesures prise l’année prochaine permettent de relancer l’économie sur une trajectoire de croissance durable. Vincent Juvyns s’attend à un rebond conjoncturel significatif en 2021 et estime que l’impact à long terme de l’épidémie sera minime sur la croissance mondiale.

Signification pour le portefeuille

"En termes de construction de portefeuille, cela signifie qu’il faudra rester surpondéré sur le crédit, la dette chinoise ou les actions. Nous pensons également qu’il est prématuré de parler de grande rotation de la croissance vers la value", même si des redressements pourraient être observés pour certaines valeurs qui ont été particulièrement affectées par la crise dans l’industrie ou les biens de consommation durable.

Il ne s’attend donc pas non plus à une surperformance marquée des actions européennes face aux marchés plus riches en valeurs de croissance, comme les États-Unis et, surtout, la Chine.

Chine et climat

La hausse de cette année signifie que la performance de long terme d’un portefeuille 60/40 sera amputée d’environ 0,5% pour se situer à 2,7%. "Une des solutions serait d’allouer une partie de l’épargne vers l’infrastructure ou l’immobilier, avec toutefois une liquidité moindre du portefeuille".

2,7% La performance de long terme attendue d'un portefeuille 60/40, selon Vincent Juvyns.

Une autre solution est de s’exposer sur la Chine, dont le leadership économique s’est encore plus affirmé en 2021. "Notre conviction est d’autant plus forte aujourd’hui vu la manière dont la Chine a traversé la crise, avec du rendement et l’avantage d’avoir une faible corrélation avec les autres marchés, et nous conseillons de surpondérer tant au niveau des actions que des obligations."