Vitor Gaspar, l'homme du revirement

Les réunions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale se sont achevées dimanche dernier. Mais les propos tenus à cette occasion continuent à faire des vagues, notamment ceux de Vitor Gaspar, le directeur du département des finances publiques du FMI. Le Fonds, qui pendant des décennies a défendu l’orthodoxie monétaire, vient de tourner le dos à l’austérité. Cette dernière, dit le Fonds, n’est plus un choix inévitable et forcé pour revenir rapidement dans les clous budgétaires dans le cadre de la crise actuelle. Les économistes Bruno Colmant et Paul Jorion ont applaudi ce revirement radical dans la pensée du FMI.