Vivendi ne change pas de disque: il vend bien 50% d'Universal

Vivendi fait le show en Bourse de Paris ce vendredi. L’action enregistre sa plus nette hausse en deux ans environ , ce qui lui permet d’atteindre son plus haut niveau depuis près d’un an. L’appétit des investisseurs pour le titre du groupe de médias résulte de diverses annonces réalisées à l’occasion de la publication de ses résultats jeudi après la clôture.

Tout d’abord, ces chiffres annuels sont en ligne avec les attentes . Le résultat opérationnel brut a atteint 1,29 milliard d’euros, contre 1,31 milliard selon les prévisions moyennes des analystes recensées par Bloomberg. Dans le détail, Universal Music Group (UMG) a fait bien mieux que prévu: les ventes de musique ont bondi de 10% en un an, à 6,02 milliards d’euros. Par contre, la publicité (Havas) et la télévision payante (Canal +) n’ont pas bien marché. Les revenus de cette dernière ont baissé de 0,3%.

Bénéfice affecté par une dépréciation mais dividende en hausse

On notera tout de même au passage que, ce faisant, Vivendi va se séparer de la moitié de sa division la plus lucrative . Universal Music a été la poule aux œufs d’or du groupe de médias l’an dernier. Il s’agira donc d’être attentif à l’utilisation que Vivendi fera de la somme qu’il en obtiendra…

Il est en tout cas certain que la société française n’avait pas fait un bon placement en montant dans le capital de Telecom Italia en 2015: elle a dû acter une dépréciation de plus d’un milliard d’euros sur cette participation. Le résultat net s’en est trouvé fort diminué (0,10 euro par action en 2018, contre 0,97 euro un an plus tôt).