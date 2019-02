Voici à quoi s'attendre sur les marchés cette semaine

Côté politique monétaire, la Banque d’Angleterre publiera sa décision jeudi à 13h. Une demi-heure plus tard, le président de la BoE (Bank of England), Mark Carney , s’exprimera.

Il faudra aussi digérer une série d’indicateurs conjoncturels. En Europe, on recevra mardi l’indice PMI des services, qui était à 51,2 en décembre, et les ventes de détail de décembre, attendues en hausse de 0,5% sur un an, après une progression de 1,1% en novembre. Jeudi, la production industrielle allemande de décembre sera dévoilée: une baisse de 3,5% sur un an est prévue, après un recul de 4,7% en novembre. Aux USA, les commandes industrielles de novembre, qui seront publiées lundi, devraient progresser de 0,3% après une baisse de 2,1% en octobre. L’indice ISM des services, dévoilé le lendemain, devrait quant à lui baisser à 57,2 après 57,6 en décembre.