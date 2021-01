Vous avez dit retour à la "normale"?

Nous entrons dans cette année 2021 après une année 2020 réellement "anormale" . Personne n’avait prévu qu’une pandémie et les périodes de confinement qui l'ont accompagnée plongeraient l’économie dans une récession profonde (-4% au niveau mondial).

Dans un premier temps, les comparaisons avec la crise de 2008 ont été avancées, ensuite il a fallu se résoudre à remonter plus loin, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale voire jusqu’aux années 1930. Si ce n’est que les leçons de la Grande Dépression ont été amplement retenues et que les États et les banques centrales ont déployé la grosse artillerie pour échapper au pire.