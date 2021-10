Vous avez dit "taxation du capital"?

Aux États-Unis, on a évoqué cette semaine un projet de taxation des plus-values boursières latentes, c'est-à-dire de gains qui ne sont même pas encore réalisés. Un projet qui résonne étrangement à l’oreille des investisseurs belges.

Va-t-on vers une petite révolution aux États-Unis? Le président de la commission sénatoriale des Finances, Ron Wyden, a en tout cas présenté cette semaine un plan qui vise à taxer les plus-values boursières "latentes". Seuls les contribuables ayant plus de 100 millions de dollars de revenus annuels ou plus de 1 milliard de dollars d'actifs sur trois années consécutives seraient soumis à la mesure, soit 700 super-riches.

L’idée de taxer les plus-values latentes résonne étrangement à l’oreille des contribuables belges dans la mesure où les plus-values réalisées ne sont pas taxées chez nous et encore moins les plus-values latentes. Du côté de Washington, on espère capter ainsi une part de l’augmentation de la richesse liée à la hausse des cours boursiers dans le chef d’Elon Musk (Tesla) ou encore de Jeff Bezos (Amazon), richesse qui reste non-taxée s’ils détiennent indéfiniment leurs actions.

Pour l'instant, seules les plus-values réalisées sont taxées aux USA (23,8%). L’économiste français Gabriel Zucman, professeur d'économie à Berkeley, parle d’une mesure historique. Si cette taxe était adoptée, dit-il, cela pourrait faire tache d'huile ailleurs dans le monde, notamment en Europe. En l’espèce, cette proposition n’a finalement pas été retenue par Joe Biden dans son plan d'investissement annoncé jeudi, mais le sénateur Wyden ne désespère toujours pas de l’y inclure.

En Belgique, les plus-values boursières restent non taxées même si le FMI a déjà insisté pour mettre fin à cette exception belge.

Ce qui est sûr, c’est qu’un changement de ton ou même de paradigme est clairement perceptible. "C’est le moment de redistribuer la richesse" titrait même une récente note de Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Bank. Cet économiste souligne que plusieurs gouvernements considèrent ce sujet de la redistribution des richesses comme une de leurs priorités et que cela passera inévitablement par une taxation plus lourde du capital.

En Belgique, les plus-values boursières restent non taxées pour les particuliers même si le Fonds monétaire international (FMI) a déjà insisté pour mettre fin à cette exception belge. Une exception qui a amplement profité à l'entrepreneur Marc Coucke lors de la revente d’Omega Pharma. Le capital pourra-t-il échapper à une ponction dans le contexte actuel? Dans un entretien accordé à L’Écho en mars dernier, Peter Praet, l’ancien chef économiste de la BCE, se voulait réaliste compte tenu des dépenses liées à la crise du covid et de celles liées au climat ainsi que de la montée des inégalités. "Tout ceci me fait dire que l’on n’échappera pas à un impôt de solidarité. Un impôt qui sera lié non seulement aux revenus, mais aussi à la richesse. Et cela risque de provoquer des tensions."

Pierre Mottet, le nouveau président de l’Union wallonne des entreprises (UWE), a reconnu récemment que l’absence de taxation des plus-values perturbait le choix des entrepreneurs. "On est dans un pays où les plus-values ne sont pas taxées et où les dividendes le sont. Vous gagnez donc plus à maximiser votre prix de sortie qu’à rester ancré sur le long terme." En d’autres mots, un entrepreneur a tout intérêt à vendre son entreprise si une bonne occasion se présente à lui.

Il n’en reste pas moins que les chiffres de l’OCDE montrent qu’en matière de taxation du patrimoine, la Belgique reste solidement campée dans le top 5. Ceci en raison de l’impôt sur l’immobilier (impôt sur le revenu cadastral), des droits de succession, des impôts sur les transactions immobilières (droits d'enregistrement) et sur les valeurs mobilières (précompte mobilier et taxe boursière). Sans oublier bien évidemment l'instauration de la taxe sur les comptes-titres.