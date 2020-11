Vous reprendrez un peu d'or?

C'est surtout jeudi que l'or (+2,4%) a réagi à l'incertitude sur l'issue du scrutin américain. Avec sa hausse de 27% depuis le début de l’année, l’once d’or reste un des actifs financiers les plus performants de 2020. Récemment, Jacques Berghmans de la firme TreeTop Asset Management soulignait dans L’Écho que l’or est un actif qui fondamentalement ne sert à rien et qui est impossible à valoriser. "L’or, c’est en quelque sorte le somnifère des peureux", disait-il de manière imagée. Michael Blümke, senior portfolio manager chez Ethenea, n'est pas du même avis. Dans une récente note, il reconnaît que l’or effectivement ne génère aucun flux de trésorerie et n’offre aucun avantage mesurable. Son stockage comporte même des coûts. Et il n’existe actuellement aucun modèle permettant d'établir de manière théorique sa valeur intrinsèque. Toutefois, tant que sa fonction de valeur refuge ne sera pas contestée, l’or a forcément une valeur, dit le gestionnaire. L’avantage de l’or réside dans la limite du stock disponible. Contrairement à la monnaie classique, l’or ne peut pas être imprimé.