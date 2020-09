Wall Street dégringole, lestée par une activité économique au ralenti

Les principaux indices de Wall Street ont tous chuté mercredi, marqués par un ralentissement de l'activité des entreprises nationales et une impasse au Congrès sur la relance budgétaire.

Les doutes concernant le prochain projet de relance budgétaire et la prise de bénéfices sur des géants technologiques ont pesé sur les indices. Le Congrès étant dans l'impasse au sujet de ce projet de loi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell , a déclaré que la banque centrale ne prévoyait pas de changements "majeurs" à son programme de prêt aux moyennes entreprises. Il en ressort une profonde inquiétude quant à une reprise économique bien plus lente que prévue.

"Plus longtemps nous resterons sans plus de stimulation, plus il sera difficile de maintenir les gains de l'économie", a déclaré Willie Delwiche, stratège en investissement chez Baird à Milwaukee.