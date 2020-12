Wall Street doute face au pessimisme des ménages

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé, lestés par les inquiétudes sur la recrudescence du coronavirus et la confiance des ménages qui s'est érodée ce mois-ci.

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé, les inquiétudes générées par la nouvelle souche de coronavirus persistant. Des données économiques pessimistes ont en outre refroidi l'enthousiasme suscité par l'adoption la veille d'un vaste plan de soutien très attendu, de près de 900 milliards de dollars. La confiance des ménages s'est ainsi érodée en décembre aux États-Unis en raison d'une pandémie qui n'en finit plus, tandis que les consommateurs n'anticipent pas "un élan significatif" de l'économie début 2021. Ils restent toutefois plus optimistes pour les six mois à venir.