Wall Street plonge à son plus bas niveau en sept semaines

Les principaux indices de Wall Street sont tombés à leur plus bas niveau en près de sept semaines lundi, les actions souffrant des inquiétudes concernant un retour au confinement dans plusieurs pays européens, faisant craindre une reprise plus longue que prévue pour l'économie américaine. Cette incertitude sanitaire s'ajoute à l'incertitude politique à six semaines de l'élection présidentielle et après le décès vendredi de Ruth Bader Ginsburg, ainsi qu'à l'incapacité des États-Unis à se mettre d'accord sur des mesures de relance budgétaire.