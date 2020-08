Wall Street poursuit sa course aux records sous l'impulsion de la Fed...

Semaine positive pour les grands indices européens et américains. Les investisseurs ont assisté à plusieurs événements historiques dont un changement dans la stratégie de la Fed.

(R)évolutions. Malgré la traditionnelle torpeur estivale des marchés financiers, les quelques investisseurs encore présents ont assisté cette semaine à plusieurs événements historiques. À commencer par l'annonce du départ d'ExxonMobil hors du Dow Jones après avoir vécu plus de 90 ans au sein du célèbre indice américain. C'est la fin d'une époque, celle des sociétés pétrolières au centre de l'économie américaine. "L'énergie passe de mode, le cloud computing fait son entrée", résume Chris Zaccarelli, responsable de la stratégie d'investissement chez Independent Advisor Alliance.

Cet événement souligne une fois encore - comme s'il y avait besoin de le rappeler - l'importance du secteur technologique outre-Atlantique. Car, en plus de l'arrivée de l'éditeur de logiciels Saleforces, tout part en fait de la décision d'Apple de diviser son action en cinq. Pour mémoire, le Dow Jones est calculé en fonction du prix des actions des 30 sociétés qui le composent, et non selon leur capitalisation boursière.

Ce poids de plus en plus imposant de la technologie n'est pas au goût de tous les observateurs. Certains affirment toujours haut et fort y voir une bulle. Et ce n'est pas les performances du Nasdaq (+30,38% depuis le début de l'année) et du S&P 500 (+8,17%) - qui ont inscrit de nouveaux records cette semaine - qui leur prouveront le contraire. D'autant que leur envolée est le fait d'un petit groupe d'actions.

Révolution dans la politique monétaire

Au-delà de ce débat "bulle ou pas bulle", certains stratégistes estiment que le rally boursier n'est pas encore terminé. En cause, la politique monétaire ultra-accommodante de la Réserve fédérale (Fed). La banque centrale américaine a d'ailleurs annoncé un changement de cap historique jeudi. Pour favoriser le plein emploi, elle s'autorise désormais à laisser filer l'inflation au-dessus de 2% "pendant un certain temps".

"Le changement dans la politique d'inflation de la Fed est historique. (...) Si l’idée est de laisser l’inflation dépasser les 2% et d’augmenter les anticipations d’inflation, il est possible que les observateurs obligataires reviennent sur les marchés." Frank Vranken Chief strategist chez Puilaetco

"Le changement dans la politique d'inflation de la Fed est historique. Elle a d'énormes ramifications (...) pour les marchés", écrit Frank Vranken, chief strategist de Puilaetco, dans une note publiée vendredi. "Si l’idée est de laisser l’inflation dépasser les 2% et d’augmenter les anticipations d’inflation, il est possible que les observateurs obligataires reviennent sur les marchés et testent la volonté de la Fed de laisser les rendements obligataires à long terme augmenter."

Le secteur bancaire a bien réagi à l'annonce. Que ce soit à Wall Street ou en Europe. De nombreux observateurs pensent en effet que la Banque centrale européenne (BCE) va imiter le geste de la Fed dans les prochaines semaines.

Retour en grâce d'IBA

Pas étonnant donc de voir les valeurs bancaires signer l'une des plus fortes hausses sectorielles cette semaine (+3,96%). L'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 a bondi de 1,02%, tandis que le Cac 40 a progressé de 2,18%, le Dax allemand de 2,10% et l'Ibex espagnol de 2,16%.

À la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 a enregistré une performance hebdomadaire similaire aux autres grands indices européens (+2,29%), soutenu par plusieurs poids lourds de la cote comme ING (+7,44%), AB InBev (+5,46%) et KBC (+5%).

La palme revient cependant à IBA qui s'est envolé de 15,58% cette semaine. Si le spécialiste belge de la protonthérapie a fait état d'une baisse de 14,3% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, il a annoncé en parallèle la conclusion d'un accord d'octoi de licence en Chine d'une valeur de plus de 100 millions d'euros. "C'est un soulagement financier", a expliqué Matthias Maenhaut, analyste chez Kepler Cheuvreux. "L'accord enlève principalement une grande partie de la pression sur le bilan d'IBA. Le premier paiement de 20 millions d'euros représente 10% de sa valeur boursière."

On retiendra également le bond de D'Ieteren (+15,52%) et de Tessenderlo (+15,15%), tous les deux récompensés pour leurs solides résultats trimestriels.