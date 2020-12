Wall Street proche de l'équilibre après le veto de Trump

Le Dow Jones a enregistré une hausse de 0,38% et 30.129,83 points, tandis que le S&P 500 a terminé proche de l’équilibre, à 0,07%, à 3.690,01 points, et que le Nasdaq a clôturé la séance dans le rouge, à -0,29% et 12.771,11 points, freiné par le repli des valeurs technologiques.