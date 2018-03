Wall Street s'est redressée plus vite que les marchés européens

La forte correction boursière du début février a laissé des traces. Aucun des principaux indices n’a encore récupéré toutes ses pertes. L’Europe se remet moins vite que les Etats-Unis.

Les dix premiers jours de février ont été sanglants pour les actions. Malgré une belle remontée au cours des deux semaines et demie qui ont suivi, les grands indices boursiers présentent un bilan mensuel négatif.

Jusqu’au 9 février, les investisseurs ont eu des sueurs froides. Entre le premier jour du mois et cette date-là, les principaux indices de la planète avaient enregistré des chutes spectaculaires. L’EuroStoxx 50 avait perdu près de 8%, le Stoxx 600 un peu moins de 7%, le S&P 500 plus de 8,5%, le Dow Jones 8,75% et le Nikkei plus de 8%. D’après les économistes, cette baisse soudaine proviendrait d’une révision à la hausse des prévisions d’inflation, impliquant des taux d’intérêt plus élevés et donc une réduction de la prime liée aux investissements en actions.

Il est vrai que les taux d’intérêt à long terme avaient connu une nette tension le mois précédent. Le taux du Bund allemand à dix ans était passé de 0,43% fin décembre à 0,70% fin janvier. Le taux de l’obligation américaine de même maturité avait grimpé de 2,4 à 2,7%. Celui de l’OLO (obligation linéaire) belge à dix ans avait atteint 0,98% fin janvier, contre 0,64% un mois plus tôt. Aujourd’hui, les taux se sont légèrement détendus par rapport à leur niveau de fin janvier, sauf aux Etats-Unis, où les Treasuries à dix ans sont à 2,9%.

La secousse boursière de début février résulte aussi de prises de bénéfices. Les indices boursiers avaient progressé à grande vitesse en début d’année, ce qui les avait portés à des niveaux qui rendaient de plus en plus probables des ventes destinées à sécuriser les gains.

Le Nasdaq en… positif!

Depuis lors, la sérénité semble de retour en Bourse. De bons résultats d’entreprise ont attiré les acheteurs. Mais les pertes du début du mois ne sont toujours pas récupérées. L’EuroStoxx 50 affiche un recul mensuel de 4,72%. Il doit encore grimper de 4,95% pour retrouver son niveau de fin janvier. Le Nikkei a perdu 4,46% en février et il doit encore progresser de 4,67% pour effacer la correction boursière.

3% . Le Dow Jones a perdu 3% en un mois et il lui manque 3,09% pour oublier la correction.

Ce sont les indices américains qui s’en tirent le mieux, alors qu’ils avaient été les plus pénalisés en début de mois. Aux cours arrêtés mercredi à 18h, le S&P 500 a cédé 2,90% en février et doit encore grimper de 2,99% pour revenir à son niveau de janvier. Le Dow Jones a perdu 3% en un mois et il lui manque 3,09% pour oublier la correction. Le Nasdaq fait mieux: son repli mensuel n’est que de 1,05% et il ne lui manque que 1,06% pour effacer les pertes de début février.

Mieux encore: si on tient compte des variations du marché des changes, le S&P 500 et le Dow Jones ne perdent que 1,28% et 1,37% respectivement en février et le Nasdaq… gagne 0,61%! C’est que le dollar a grimpé de plus de 1,5% face à l’euro au cours du mois écoulé, ce qui rend plus fructueux les investissements réalisés aux Etats-Unis par un investisseur de la zone euro.

Enfin, signe de la tendance à un retour au calme, le cours de l’or a baissé de 1,87% en un mois.