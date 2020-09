Wall Street termine la semaine en beauté grâce aux techs, mais essuie de lourdes pertes

Les actions technologiques ont de nouveau volé au secours de Wall Street vendredi, propulsant les principaux indices à la hausse. Mais le Dow et le S&P 500 ont malgré tout enregistré leur plus longue série de pertes hebdomadaires en un an et leur quatrième baisse hebdomadaire consécutive, après que les craintes d'un ralentissement économique aient déclenché une prise de bénéfices.