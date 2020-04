Wall Street vient de signer sa meilleure semaine depuis 1974

Résultats de sociétés attendus

Ces indices pourraient-ils accomplir ce défi à court terme? Les chances d’y parvenir sont vraiment minimes, pour ne pas dire inexistantes. Depuis maintenant quatre semaines, l’activité économique est fortement perturbée un peu partout dans le monde. Nombre de sociétés sont à l’arrêt. Elles ne sont dès lors plus en mesure d’accumuler des profits qui sont, in fine, ce qui dicte l’orientation des cours de leurs actions sur les marchés boursiers . Il ne faudrait donc pas que la crise sanitaire joue trop longtemps les prolongations. Si, par-ci par-là, des nouvelles encourageantes nous parviennent du front de cette crise, il reste qu’il est toujours prématuré d'entrevoir son terme.

Rebond avorté du Brent

Sur les autres marchés, le bond très éphémère du prix du pétrole a constitué le fait saillant de la semaine. Les pays exportateurs de pétrole (Opep) et quelques autres non membres de ce cartel, comme la Russie, se sont accordés pour réduire leur production de brut de 10 milliards de barils par jour (mb/j) dans un premier temps. Mais pour qu’il soit mis en œuvre, cet accord doit obtenir l’adhésion de tous les membres du cartel. Ce que s’obstine à refuser le Mexique, à qui on demande de baisser sa production actuelle (1,78 mb/j) de 25%. Cet accord ne serait pas non plus suffisant pour compenser la baisse de la demande de pétrole mondiale. Les analystes de Goldman Sachs évaluent ce recul à 19 milliards de dollars au cours des mois d’avril et mai.