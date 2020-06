Warner Music fait son retour en bourse pour lever plus de 1,9 md de dollars

Warner fait partie des trois grands qui dominent le marché mondial de la musique , aux côtés des Américains Sony Music Entertainment et Universal Music . Son catalogue compte, parmi des centaines d'artistes, Ed Sheeran , Cardi B , Christine and the Queens , mais aussi Eric Clapton , Gorillaz , Missy Elliott ou encore Phil Collins , ou les anciens albums de Madonna , par exemple, qui a changé de maison de disques. La major possède et exploite certains des labels les plus connus, notamment Atlantic Records , Elektra Records , Warner Records et Parlophone . Elle possède également le principal éditeur de musique du monde, Warner Chappell Music .

Vague du streaming

Dans les années qui suivent, la société rachète Reprise Records, label fondé par Frank Sinatra, puis Atlantic Records, connue pour ses enregistrements soul emblématiques d'Aretha Franklin et d'Otis Redding. Elle entraîne The Doors et Eagles dans son giron, puis The Pretenders, The Ramones, Talking Heads et Madonna chez sa filiale Sire Records, et signe avec Prince.