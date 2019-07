Warren Buffett, le roi des investisseurs fondamentaux

Warren Buffett est un homme d'affaires et investisseur américain. Surnommé "l'oracle d'Omaha", il fait partie des hommes les plus riches du monde depuis le début du XXIᵉ siècle.

Lorsqu’on évoque les investisseurs légendaires, le nom de Warren Buffet est souvent le premier qui vient à l’esprit. Né en 1930 à Omaha dans le Nebraska (centre), il s’intéresse très vite au monde de l’entreprise et de l’investissement. Il passe sa jeunesse à exercer de nombreux petits boulots, à épargner et investir son argent, et il termine ses études secondaires en ayant accumulé une épargne de 10.000 dollars.