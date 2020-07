Warren Buffett se décide à réaliser des emplettes

Il avait l’air dépité lors de l’assemblée générale des actionnaires en mai dernier, quand il a avoué n’avoir effectué aucune acquisition lors de la récente chute des bourses. Il a pourtant cette réputation de réaliser ses meilleures affaires lorsque les marchés dépriment. En annonçant dimanche que sa société d’investissement Berkshire Hathaway qu’il préside a acquis des actifs financiers de Dominion Energy pour 4 milliards de dollars (10 milliards dettes comprises), Warren Buffett avait tout l’air de vouloir rebondir. Il s’agit de sa plus importante acquisition en plus de 4 ans.

Le prix payé par Berkshire Hathaway ne représente à peine que 1% de la valeur boursière du groupe (434 milliards) à New York, et moins de 3% de sa trésorerie qui renfermait pas moins de 137 milliards de dollars avant cette opération.

Les actifs que Berkshire Hathaway vient d’acquérir des mains de Dominion Energy concernent le stockage et le transport de gaz naturel. Cette opération qui devrait être finalisée au 4e trimestre aura l’avantage de diluer quelque peu la part des autres actifs dans le portefeuille de Berkshire Hathaway. En particulier celle des activités "assurance et réassurance" qu’affectionne particulièrement Warren Buffett, comme tout ce qui touche au transport. On peut penser que le prix payé à Dominion Energy, qui a besoin de réduire son niveau d’endettement élevé, n’est pas excessif. D’autant que le prix du gaz est 60% moins élevé qu’en novembre 2018, à 1,80 dollar par MMBtu. Et qu’il n’est pas appelé à rester aussi bon marché. En nouant cette opération d’achat, on peut aussi imaginer que Warren Buffett se positionne pour de futurs profits.