Wim D'Haese (Deutsche Bank): "Surfer sur les plaques tectoniques"

La technologie, la démographie et la durabilité doivent constituer les grands axes d’une allocation, à côté des stratégies flexibles.

Comme la plupart des experts économiques, Wim D’Haese, Head Investment Strategist chez Deutsche Bank, s’attend à un rebond de la croissance en 2021, avec une reprise qui sera tirée par la Chine tandis que l’Europe restera à la traîne. "En Europe, nous ne devrions retrouver qu’en 2022 le niveau économique que nous avions atteint en 2019". Pour 2021, il souligne que quatre grandes "plaques tectoniques" affectent aujourd’hui les marchés, respectivement au niveau des individus, des entreprises, de la politique et de la géopolitique, et qui vont affecter différemment la manière dont les investisseurs doivent se positionner sur les marchés financiers.

"En Europe, nous ne devrions retrouver qu’en 2022 le niveau économique que nous avions atteint en 2019." Wim D'Haese Head Investment Strategist chez Deutsche Bank

Bouleversement

Au niveau des individus, Wim D’Haese constate que les classes sociales les plus défavorisées ont été particulièrement impactées par la crise sanitaire, tandis que la digitalisation a poursuivi sa marche avant et qu’une grande partie des travailleurs a dû s’adapter au télétravail. "Il est probable que nous ne retrouverons plus jamais la situation qui existait auparavant."

De leur côté, les entreprises ont dû réinventer leur business, avec plus d’accent mis sur la durabilité de leur organisation et le besoin de se digitaliser pour viser une amélioration de la productivité. "Il faudra que la reprise des résultats se confirme en 2021, afin de justifier le niveau actuel des valorisations."

Enfin, au niveau politique, les banques centrales seront incitées à maintenir leur taux à des niveaux très bas, avec une répression financière qui forcera les investisseurs à continuer de chercher des solutions d’investissement en dehors des dettes souveraines, tandis qu’au niveau géopolitique, la Chine (et l’Asie) va devenir de plus en plus centrale dans l’allocation des portefeuilles.

"Il faudra que la reprise des résultats se confirme en 2021, afin de justifier le niveau actuel des valorisations." Wim D'Haese Head Investment Strategist chez Deutsche Bank

Allocation