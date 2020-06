Zoom Video vaut plus que General Electric, l'ex-numéro un mondial

Entré en Bourse de New York il y a un peu plus d'un an à peine, Zoom Video Communications surpasse déjà l'un des plus grands noms de la cote américaine. Avec une capitalisation de 66,8 milliards de dollars, le groupe spécialisé dans les services de téléconférence vaut désormais davantage que General Electric , dont la capitalisation boursière est tombée à 63,3 milliards de dollars.