Aperam, l'action la plus dynamique du Bel 20 en 2021

Malgré la publication de statistiques solides en Asie et en Europe, les grands indices boursiers ont lâché du lest. Sur le Bel 20, Aperam a brillé de mille feux.

À deux jours de l'important rendez-vous de politique monétaire de la BCE, les grandes places boursières européennes ont joué la carte de la prudence ce mardi. Les indices se sont écartés de leurs récents plus hauts malgré de bonnes nouvelles venues d'Asie où les exportations chinoises ont repris de franches couleurs. Les chiffres européens du jour auraient également pu pousser les investisseurs à prendre plus de risque avec une révision à la hausse de la croissance en zone euro ou l'excellente tenue de la production industrielle allemande.

Wall Street, de retour d'un week-end prolongé pour cause de Fête du Travail, évoluait à mi-séance en ordre dispersé. Le Dow Jones était ralenti par une nouvelle commande annulée pour Boeing alors que le Nasdaq poussait difficilement plus loin le record battu en clôture vendredi dernier.

Les télécoms bien en vue

Chez nous, l'opérateur Telenet n'a pas quitté une seconde le bas du tableau du Bel 20, son action représentative ayant abandonné 1,91%, à 31,86 euros. Le groupe est en lice pour reprendre VOO au même titre que quatre autres candidats comme Orange Belgique et, souvenez-vous, le fonds Warburg Pincus. Ce dernier, qui vient donc d'atterrir sur le marché néerlandais, pourrait bousculer le paysage européen des télécoms. Ce qui fait dire aux analystes de Citi que Telenet risque de perdre des parts de marché avec l'arrivée d'un nouvel acteur en Belgique et alors que le second semestre s'annonce des plus compétitifs pour l'ensemble des opérateurs belges. Citi n'invite plus ses clients à acheter les actions Telenet, fixant à présent sa recommandation à "neutre".

Profitant pleinement de la reprise économique, Aperam a grossi de plus de 50% depuis le début de l'année et même de 100% sur un an.

À l'autre bout de l'indice, on retrouvait Aperam , tout feu tout flamme en cette journée des investisseurs et sur fond d'envolée des prix de l'aluminium. Le producteur d'acier inoxydable a relevé à cette occasion ses prévisions de bénéfice "de 300 millions d'euros" d'ici 2025. "Ce n'est pas une augmentation formelle des perspectives", a déclaré Thorsten Zimmerman, responsable des relations avec les investisseurs. "Plutôt une indication de notre puissance de feu d'ici 2025." Cependant, le marché est surpris et le titre a grimpé de 4,11% sur la séance. Il a grossi de plus de 50% depuis le début de l'année et même de 100% sur un an.