Au pied du mur durable, les pétroliers résistent en bourse

Alors que ça chauffe pour les géants du pétrole dans les assemblées générales (AG) et en justice, les investisseurs gardent leur sang-froid. Jeudi, les cours des grands groupes pétroliers occidentaux sont restés relativement stables . Le néerlandais Royal Dutch Shell , condamné en justice à la demande d'associations environnementales à accélérer la réduction de ses émissions polluantes, a perdu seulement 1,28% en Bourse d'Amsterdam.

ExxonMobil , qui a échoué à contrer la nomination de deux administrateurs proposés par un actionnaire ultra-minoritaire désireux de changer la politique du groupe américain en matière environnementale , abandonnait à peine 0,72% en cours de séance à la Bourse de New York. Son compatriote Chevron , qui détient notamment la marque Texaco, résistait aussi à Wall Street en cédant 0,48%, après avoir dû acter le vote, à son AG, d'une résolution visant à diminuer son empreinte carbone en tenant compte des émissions polluantes de ses clients.

Pas de changement immédiat

Chez BP , on a senti le vent du boulet il y a deux semaines. Lors de l'AG du groupe britannique, un actionnaire activiste est parvenu à fédérer 20,6% du capital autour d'une résolution demandant au pétrolier de fixer des objectifs de réduction d'émissions de CO2 plus strictes . La résolution n'est pas passée, mais a fait mieux que les 8,5% d'il y a deux ans. Le cours de BP a peu souffert: en deux semaines, il a cédé 1,5%.

Petite hausse de taux

Dans le secteur pétrolier, la distribution régulière d'un dividende est un élément de stabilité important des cours . Selon la banque Barclays, si l'action Exxon est parvenue à grimper de plus de 40% cette année à ce stade, c'est parce que le groupe américain a payé son dividende et a réduit ses investissements. Thomas Marchetti, analyste spécialisé dans l'énergie chez Cornerstone Macro, estime que pour les actionnaires, c'est toujours le rendement qui importe.

C'est peut-être sur le marché de la dette que les pétroliers subiront le plus les effets de la fronde, les investisseurs réclamant un intérêt plus élevé en cas de prise de risque plus grande, risque climatique compris. Jeudi, le taux d'intérêt d'une obligation de Shell arrivant à échéance dans huit ans a dépassé 2%, contre 1,93% mardi. Le taux d'un titre à dix ans d'Exxon a grimpé à 0,99%, contre 0,96% mercredi. Pas (encore?) de quoi faire frémir les actionnaires.