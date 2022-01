Avis de tempête sur les marchés, le Nasdaq entre en correction...

La perspective d'une politique plus agressive de la Fed déstabilise les marchés en ce début d'année. Au cœur du cyclone, les "techs" dont les projections de croissance à long terme sont minées par la hausse de l'inflation.

Avec un Nasdaq qui a fondu de plus de 7% depuis le début de l'année et de plus de 10% depuis son pic du 19 novembre dernier, les entreprises technologiques subissent de plein fouet la rotation sectorielle en cours sur les marchés. Un mouvement de repli qui ressemble à s'y méprendre à celui constaté lors des premiers jours de l'année 2021 et que l'on remarque souvent dès que les rendements obligataires se rebiffent.

Seule différence avec le début 2021, les banques centrales ne se faisaient pas trop de mouron sur la hausse des prix. La Fed et la BCE doivent à présent composer avec une inflation qui chauffe à un rythme inédit depuis quatre décennies.

-10% Le Nasdaq en correction Le Nasdaq Composite, l'indice de Wall Street à forte pondération technologique, a perdu plus de 10% depuis son dernier record atteint en novembre 2021.

La déroute des "techs"

Les valeurs dites "cycliques", comme leur nom le suggère, sont très sensibles aux cycles économiques et à la conjoncture.

"Les prix des actifs n'ont pas encore pris la mesure de l'agressivité de la Fed." Ipek Ozkardeskaya Analyste chez Swissquote

Elles sont plus attractives lorsque l'inflation accélère. On les oppose aux valeurs dites de croissance, comme celles des sociétés technologiques, et dont le prix intègre la croissance future de l'entreprise. Et détenir aujourd'hui des actions Tesla, Nvidia ou, plus proche de chez nous, argenx devient plus coûteux. Un phénomène amplifié par la volonté de la Réserve fédérale de faire monter ses taux plus rapidement que prévu (lire l'encadré).

Pour Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, "les prix des actifs n'ont pas encore pris la mesure de l'agressivité de la Fed", ce qui explique le coup de massue dont ont été victimes ce lundi plusieurs champions de la "Big Tech" ou les as du secteur des biotechs.

Peloton, Tesla ou encore Airbnb affichaient des replis oscillant entre 5% et 8% en début de séance à Wall Street envoyant le Nasdaq en correction. À Bruxelles, argenx faisait peine à voir en queue du Bel 20 avec une claque de plus de 6%. À l'inverse, les valeurs financières et énergétiques sont les grandes gagnantes de ce début d'année volatil et sont recherchées par les investisseurs en quête de rendement dans un environnement de taux plus élevés.

Lire aussi Nouvelle hécatombe sur le bitcoin et les cryptomonnaies

Craintes pour les économies émergentes

Dans ce contexte, le Fonds monétaire international (FMI) a également mis en garde les pays émergents. Le tour de vis attendu à la Fed va certainement peser sur les comptes des économies émergentes. Le FMI leur demande de "se préparer à des épisodes de turbulences économiques", écrivent les responsables de l’institution d'autant que ces pays sont déjà confrontés à "une inflation élevée" et "une dette publique considérablement plus élevée".

Un relèvement des taux directeurs signifie que les coûts de refinancement de la dette d'un certain nombre de pays émergents libellée en dollars vont augmenter. Or, ces pays sont aussi à la traîne dans la reprise économique et sont donc moins à même d'absorber ces coûts supplémentaires.