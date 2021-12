Bataille à la Bourse de Londres pour un vendeur de baskets

Le match des milliardaires

Et si les deux hommes sont actuellement aux prises, c'est en raison du coup de sifflet donné en novembre dernier par l'arbitre national de la concurrence . Le régulateur britannique a depuis de longs mois le groupe de Peter Cowgill dans son collimateur. Il lui a intimé de vendre Footasylum, le petit détaillant de chaussures de sport racheté 90 millions de livres en mars 2019 par l'autoproclamé Roi de la basket. Mais JD Sports n'a eu de cesse de contester cet avis alors que sa proie est devenue depuis lors, confinement oblige, incontournable sur le terrain de la vente en ligne grâce à un lifting réussi et à l'afflux des consommateurs.

Frasers à un pic de six ans

Le titre du proprio de Sports Direct a pris plus de 4% à la Bourse de Londres pour porter son bilan annuel à 75%. Il évolue à présent à un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis six ans. L'action JD Sports s'est adjugée de son côté près de 2% et affiche un rendement de 32% depuis le premier janvier. À titre de comparaison, le FTSE 100 de Londres a grossi de 13% en 2021.